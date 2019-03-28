سولسكاير يدرب مانشستر يونايتد 3 أعوام

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاتفاق مع النرويجي أولي جونار سولسكاير، على توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر لمدة 3 أعوام، بداية من الموسم المقبل.



وقال سولسكاير، في تصريحات لموقع النادي، اليوم الخميس: "من اليوم الأول، الذي توليت فيه المهمة شعرت بأنني في منزلي، شرف كبير لي أن أكون لاعبا هنا، وأن أبدأ مسيرتي التدريبية هنا، الفترة الماضية كانت مذهلة بكل المقاييس، أريد توجيه الشكر للاعبين والجهاز والنادي على كل ما قدموه هذه هي الوظيفة التي كنت أحلم بها، أنا متحمس لتدريب النادي لفترة طويلة، وأتمنى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة من أجل الجماهير".



من جانبه، قال إد وودوارد، نائب رئيس مجلس الإدارة: "منذ تولي سولسكاير المهمة، والنتائج تتحدث عن نفسها، هو يقدم أكثر من مجرد نتائج، هو بمثابة ثروة من الخبرة كلاعب، ومدرب للنادي، بجانب إعطائه اللاعبين الشباب فرصتهم، وترسيخ ثقافة النادي، لذلك هو الشخص المناسب لتدريب الفريق".



وتولى سولسكاير مهمة تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، خلفا للمقال جوزيه مورينيو، حيث نجح في الفوز في أول 8 مباريات مع الفريق، كما حقق 14 انتصارا في 19 مباراة خاضها، منها تعادلان بالإضافة لإقصاء باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.