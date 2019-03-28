الرئيس التايوانى: واشنطن تستجيب بشكل إيجابى لطلبات التسليح

قال الرئيس التايواني تساي إنج ون، إن الولايات المتحدة تستجيب بشكل إيجابي لطلبات "تايبيه" لمبيعات الأسلحة الجديدة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الضغوط المتزايدة من الصين، وفقا لوكالة "رويترز".



وصرح إنج ون في حديث له أثناء توقفه في هاواي في نهاية جولة في المحيط الهادئ، لمركز أبحاث مؤسسة التراث في واشنطن عبر الفيديو، أن تايوان قدمت طلبات جديدة إلى الولايات المتحدة من أجل الدبابات طراز M-1 Abrams وطائرات F-16V المقاتلة.



وأضاف هذه الأسلحة الجديدة سوف تعزز قدراتنا البرية والجوية إلى حد كبير، وتعزز الروح المعنوية العسكرية وتُظهر للعالم التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان.



وقال تساي إن الضغط المتزايد من الصين لتايوان لقبول "دولة واحدة ونموذج نظامين" ومحاولاتها لتغيير الوضع الراهن عبر المضيق تؤكد الحاجة لتايوان "لزيادة قدراتنا على الدفاع عن النفس والردع".