القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

مصر
الخميس 28/مارس/2019 - 11:55 ص

الآثار: الكشف عن البهو الملكى لرمسيس الثانى فى أبيدوس

الآثار: الكشف عن
أ ش أ
dostor.org/2569599

كشفت البعثة الأثرية لجامعة نيويورك العاملة بمعبد رمسيس الثانى فى أبيدوس عن بهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس في محافظة سوهاج، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية حول منطقة المعبد بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريح اليوم الخميس، إلى أن الكشف سوف يغير ولأول مرة شكل وخريطة المعبد المكتشف منذ ما يقرب 160 عامًا، كما سيضيف الجديد إلى معرفتنا بتخطيط وشكل المعابد وملحقاتها فى فترة "الرعامسة".

وأوضح أن الصورة المعمارية لملحقات هذا المعبد، ومن بينها البهو والقصر؛ تحاكى الملحقات الخاصة بمعبد والده سيتي الأول والذي يقع على بعد حوالي 300 م جنوبا.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن البهو يتكون من حوائط مبنية من الحجر الجيري والطوب اللبن وكسيت أرضيته ببلاطات من الحجر الجيري.

وأضاف أن البعثة عثرت أيضًا بداخل الصالة الثانية على قاعدة عمود من الحجر الرملي، وعتب من نفس نوعية الحجر يحمل اسم رمسيس الثاني، بالإضافة إلى كتل حجرية أخرى تحمل بقايا مناظر لنجوم كانت تزين سقف الصالة.

بدوره، لفت الدكتور سامح إسكندر، رئيس البعثة الأثرية، إلى أنه أثناء أعمال الحفائر فى الناحية الجنوبية من المعبد تم العثور على ممشى حجرى أمام الباب الجنوبي الغربي للمعبد، تبين أنه يقود إلى مدخل مبنى يظهر لأول مرة وتحمل جدرانه بقايا نقش خرطوش رمسيس الثاني.

وأضاف اسكندر أن أعمال الحفر كشفت أيضا، ولأول مرة، عن واحدة من أندر الاكتشافات الأثرية، وهى أحجار تدشين وتأسيس المعبد التي حفرت عليها الألقاب الملكية للفرعون رمسيس الثانى، حيث ظهر على الحجر الأخير في كل ركن من أركان المعبد الأربعة والرابط بينها، الخراطيش الملكية لمؤسسه الملك رمسيس الثانى، والتي حفر عليها اسمي التتويج والميلاد على خلفية ذهبية اللون يعلوها قرص الشمس وريشتا الماعت ويدنوها "علامة النوب" المصرية.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ اسبوع

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

رئيس الوزراء يصل الفيوم

الإفراج عن 157 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 417 سجينًا

إنذار للأعلى للإعلام بمنع إذاعة أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا

"المالية" تكشف حقيقة تقديرات سعر الصرف فى الموازنة

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

22 فريقا يشارك في بطولة إفريقيا للطائرة "رجال" بالأهلي

نادى ديونز يتوج بلقب دورى كرة السلة للناشئات

انفراجة في أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

كشكول

نيابة زفتى تصرح بدفن "ضحية المرجيحة" بمدرسة قاسم أمين

"تمريض أسوان" تنظم يومًا علميًا عن تحديات الرعاية الصحية

ننشر تفاصيل مصرع "ضحية المرجيحة" بزفتى

"طب الأزهر" تمنع كتابة الآيات القرأنية فى الامتحانات

محافظ الجيزة يتفقد الإختبارات التجريبية على التابلت بمدرسة السعيدية الثانوية

الأمصار

بعقد ثابت لمدة 3 سنوات.. سولشاير مدربا لمانشستر يونايتد

مذكرات "ميشيل أوباما" الأكثر مبيعا في كل العصور

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أحد المسلمات الناجيات من انتهاكات الصين

ولي عهد أبوظبي يؤكد موقف دولة الإمارات الثابت من دعم مصر

كازينو ريال مدريد وخطة لميسي.. أبرز عناوين صحف الرياضة العالمية

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

علماء صينيون يكتشفون بروتينا يساعد في علاج عقم الذكور

الطب الصيني التقليدي يهدد الحياة البرية

امرأة لديها "رحمين" تلد مرتين خلال 26 يوما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

الجلوس لوقت طويل يؤدي للوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎