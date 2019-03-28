الآثار: الكشف عن البهو الملكى لرمسيس الثانى فى أبيدوس

كشفت البعثة الأثرية لجامعة نيويورك العاملة بمعبد رمسيس الثانى فى أبيدوس عن بهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس في محافظة سوهاج، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية حول منطقة المعبد بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية.



وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريح اليوم الخميس، إلى أن الكشف سوف يغير ولأول مرة شكل وخريطة المعبد المكتشف منذ ما يقرب 160 عامًا، كما سيضيف الجديد إلى معرفتنا بتخطيط وشكل المعابد وملحقاتها فى فترة "الرعامسة".



وأوضح أن الصورة المعمارية لملحقات هذا المعبد، ومن بينها البهو والقصر؛ تحاكى الملحقات الخاصة بمعبد والده سيتي الأول والذي يقع على بعد حوالي 300 م جنوبا.



من جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن البهو يتكون من حوائط مبنية من الحجر الجيري والطوب اللبن وكسيت أرضيته ببلاطات من الحجر الجيري.



وأضاف أن البعثة عثرت أيضًا بداخل الصالة الثانية على قاعدة عمود من الحجر الرملي، وعتب من نفس نوعية الحجر يحمل اسم رمسيس الثاني، بالإضافة إلى كتل حجرية أخرى تحمل بقايا مناظر لنجوم كانت تزين سقف الصالة.



بدوره، لفت الدكتور سامح إسكندر، رئيس البعثة الأثرية، إلى أنه أثناء أعمال الحفائر فى الناحية الجنوبية من المعبد تم العثور على ممشى حجرى أمام الباب الجنوبي الغربي للمعبد، تبين أنه يقود إلى مدخل مبنى يظهر لأول مرة وتحمل جدرانه بقايا نقش خرطوش رمسيس الثاني.



وأضاف اسكندر أن أعمال الحفر كشفت أيضا، ولأول مرة، عن واحدة من أندر الاكتشافات الأثرية، وهى أحجار تدشين وتأسيس المعبد التي حفرت عليها الألقاب الملكية للفرعون رمسيس الثانى، حيث ظهر على الحجر الأخير في كل ركن من أركان المعبد الأربعة والرابط بينها، الخراطيش الملكية لمؤسسه الملك رمسيس الثانى، والتي حفر عليها اسمي التتويج والميلاد على خلفية ذهبية اللون يعلوها قرص الشمس وريشتا الماعت ويدنوها "علامة النوب" المصرية.

