انطلاق فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بشأن التعديلات الدستورية

بدأت، منذ قليل، فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة حول التعديلات الدستورية، والتي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، على أن تكون الجلسة السادسة، مساء اليوم الخميس، للشخصيات العامة والمجتمع المدني.



الجدير بالذكر، أن البرلمان استمع خلال جلساته إلى رجال الدين (ممثلى الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة فتم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجلسة الرابعة لرجال السياسة ورؤساء الأحزاب.