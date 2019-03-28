تنزانيا تعتزم وقف تصدير الأغذية في ظل المخاوف من الجفاف

تعتزم تنزانيا وقف تصدير الأغذية الفائضة عن حاجتها للدول المجاورة، في أعقاب ظهور تقارير تفيد بأن موجة جفاف ربما تؤثر على مناطق من البلاد، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ذا سيتزن"، نقلا عن نائب وزير الزراعة عمري مجومبا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن تنزانيا كانت تعتزم بيع نحو 100 ألف طن من الأغذية لدول مجاورة.



وأضافت الوكالة أن سلطات تنزانيا سوف تجرى تقييما لتحديد ما إذا كانت الأغذية سوف تكفى البلاد حتى العام المقبل في حال وقوع جفاف.



وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في تنزانيا، مايكل دونفورد، إن البرنامج قد طالب تنزانيا باتخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف.



يشار إلى أن تنزانيا تنتج حاليا طعاما كافيا لإطعام سكانها، على الرغم من أن أفراد الأسر الأكثر فقرا والمهمشين لا يتمكنون من الحصول على الطعام.