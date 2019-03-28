500.19 مليون جنيه أرباح "أوراسكوم للتنمية" فى 2018

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية، ارتفاع أرباحها بنسبة 28% خلال العام الماضى 2018.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحا بلغت 500.19 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 391.9 مليون جنيه في 2017.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.35 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه في 2017.



وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة خلال 2018، فقد حققت أرباحا بلغت 153.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 8.12 مليون جنيه في 2017.



وحققت الشركة أرباحا بلغت 274.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 268.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.