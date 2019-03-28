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مصر
الخميس 28/مارس/2019 - 10:54 ص

انطلاق المؤتمر الدولى الأول للتنمية المستدامة.. 4 أبريل

انطلاق المؤتمر الدولى
dostor.org/2569455

ينطلق فى الرابع من أبريل المقبل المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة (التكامل بين القطاعات الثلاث -الحكومي - الخاص - المدني ) تحت شعار المستقبل العربي رؤية 20/30 فى جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود.

ينظم المؤتمر الذي ينعقد فى الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل 2019، الأكاديمية العربية الكندية ACA، بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة.

وصرح الدكتور عياس العيسي أمين عام المؤتمر ورئيس الأكاديمية العربية الكندية ACA أثناء تواجده في مصر، بأن المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة يأتي في توقيت مهم لما سيحققه من مخرجات تستفيد منها الحكومات العربية والقطاعات الأخرى التي تتطلع لتحقيق التكامل ونجاح رؤية 2030، بالإضافة إلى وضع مصفوفة وخطة عمل لتحقيق هذه الرؤية وتكاملها ونجاحها بشكل سليم، وتوجيهها بالطرق العلمية المدروسة بناءً على النماذج الدولية المختلفة دونما تعارض أو تقليد.

وذكر أن مؤتمر التنمية المستدامة للتكامل بين القطاعات الثلاثة يعتبر من أول المؤتمرات العربية التى تدعو للتكامل لتحقيق الخطط التنموية لكل البلدان العربية، وقد تم اختيار مصر لإقامة المؤتمر لما لمصر من مكانه عربية ودولية، بالإضافة إلى رؤيتها 2030 التي تنفذها حاليا.

وأضاف أن هناك إقبالا وترحيباً واسعاً للمشاركة في المؤتمر من قبل الجهات ذات العلاقة كالوزراء والسفراء والقطاعات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى القطاعين الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تم اختيار إقامة المؤتمر داخل جامعة القاهرة لما لهذا الصرح الشامخ من أهمية علمية ونجاح وسبق مشهود .

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