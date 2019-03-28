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مصر
الخميس 28/مارس/2019 - 10:53 ص

شعراوي يكرم العاملات بالتنمية المحلية بمناسبة عيد الأم

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2569452

كرم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدد من الأمهات المثاليات من العاملات بقطاعات الوزارة، فى إطار احتفالات مصر بعيد الأم لعام 2019.

حيث كرم شعراوى كلا من أمانى رمزي رياض، منى عبدالسلام إبراهيم، سهير حسين بدوي، وفايزة أحمد على حجازي، وشهيرة حمدى إبراهيم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وإيمان السبكى مدير عام الإدارة العامة لتكافؤ الفرص.

وأعرب عن سعادته بتكريمه للأمهات المثاليات بالوزارة والاحتفال بهذه المناسبة لإيمانه بالدور الهام الذى تقوم به كل أم وعاملة بالديوان العام للوزارة وكافة الإدارات المحلية بالمحافظات.

ووجه الوزير كل التحية والتقدير للأم المصرية لأنها رمز العطاء والبناء وخير مثال للتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح والتقديم لمصر.

وأضاف أنه يفتخر ويعتز بجميع الأمهات لدورهن العظيم في بناء أسرهم ومجتمعهم، مؤكدًا أن لديها الكثير من لنماذج النسائية المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعي والعملى خاصة لما يتحملونه من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمصرنا الغالية.

ومن جانبهم، أعربت الأمهات المثاليات المكرمات عن سعادتهن بتكريم الوزير لهن، وما لمسنه من مشاعر حب وتقدير واحترام من الوزير، وقدموا الشكر للواء محمود شعراوى لما يوليه من اهتمام خاص بالنواحى الاجتماعية والإنسانية لجميع أبنائه من العاملين بالمحليات.

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