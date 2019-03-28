شعراوي: نهدف إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة، ويهدف إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشددًا على ضرورة تنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات وتمكينهم من مسايرة التقدم التكنولوجي والإلمام بأساليب العمل الحديثة وتحسين طرق وآليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.



وأضاف، خلال احتفالية التنمية البشرية، بانتهاء 4 برامج تدريبية استفاد منها 108 متدربين في مجالات تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديرى الإدارات في مجال الشئون الهندسية وصقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالوحدات المحلية، أن التدريب لن يكون على المستوى المحلى فقط ولكن سيتم تخصيص جزء من المنح الدولية في تدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات، لافتا أن مركز التنمية المحلية التابع للوزارة والذى يعد أكاديمية متخصصة في مجال المحليات مستمر في تنفيذ خطته التدريبية حتى نهاية العام الحالي.



وأشار إلى قيام مركز التنمية المحلية بسقارة منذ بدء الخطة التدريبية له منتصف شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن بتنفيذ 140 دورة تدريبية لحوالي 5000 متدرب من العاملين بالوزارة والمحافظات في مجالات متعددة لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي مستمر حتى نهاية مايو 2019، ويتم خلاله تنفيذ برامج متخصصة في مختلف القطاعات المتعلقة بعمل المحليات.