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الخميس 28/مارس/2019 - 10:51 ص

روسيا: رصد 20 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2569449

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 13 انتهاكًا.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، مضيفًا أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى قرية حدية بريف حماة، موضحا أن المركز نفذ 2088 عملية إنسانية، بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية 3316.455 طن.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية- في بيانها- إلى أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، مؤكدة أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام ما زال 2518 مركزًا.

وأوضح البيان أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة القابلة بشروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلًا.

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