الأوقاف تطلق حملة "مكارم الأخلاق.. تعالوا نغير"

أطلقت وزارة الأوقاف، حملة تحت عنوان "مكارم الأخلاق.. تعالوا نغير"؛ في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحملة ستنطلق بداية من الخميس المقبل، بمعسكر تدريبي لمائة إمام حول الدروس الرمضانية استعدادا للشهر الفضيل.



وتابع أن اختيار الأئمة سيتم من الأئمة المتميزين المرشحين للمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك، على أن يقام التدريب بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.



ويتم التركيز في هذه الدروس على القيم الأخلاقية، سواء في دروس القيام أم في دروس العصر والملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى، أم بوسائل الإعلام المختلفة، وتكثيف العمل الدعوي لإحياء منظومة القيم وبخاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتي صدقا وأمانة ووفاء، والتركيز على مفاتيح التغير السلوكي الإيجابي للعودة إلى منابع ديننا الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له واتخاذ من سعة الخير وحب الناس له في شهر الخير منطلقا لامتثال الأخلاق منهجا ثابتا في كل جوانب حياتنا.