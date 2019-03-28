بريطانيا تتعاقد على مضاعفة عدد مشترياتها من المقاتلات الأمريكية "أف – 35"

تعتزم بريطانيا تعزيز أسطولها من المقاتلات الأمريكية الأحدث والأكثر تطورا "أف - 35"، حيث طلبت من مؤسسة "لوكهيد مارتنز" الأمريكية المنتجة لهذا الطراز من المقاتلات، توريد 17 مقاتلة منها ستتم إضافتها إلى تعاقد بريطاني سابق على شراء نفس العدد من المقاتلات من الجانب الأمريكي.



وقال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون إن المقاتلات الجديدة من طراز "اف – 35" ستتسلمها بريطانيا في الفترة ما بين العام 2020 وحتى العام 2022، وأن قيمة الصفقة تصل إلى ستة مليارات دولار أمريكي.



وأشار إلى أن بلاده تتبنى خطة طويلة المدى لشراء 138 مقاتلة من طراز "اف – 35" التي يطلق عليها اسم "الطائرة الشبح" لقدراتها العالية على الإفلات من الانكشاف الراداري المعادي.



وتلقت مؤسسة "لوكهيد مارتن" الأمريكية حتى الآن طلبات توريد لنحو 225 مقاتلة من طراز "اف – 35" من بلدان عديدة في العالم، كما أن هناك برنامجا إضافيا لانتاح 3000 مقاتلة من هذا الطراز تصل الاستثمارات البريطانية فيه إلى 15 فى المائة من الاستثمارات الكلية لهذا المشروع الطموح الذي خلق للبريطانيين نحو 25 ألف فرصة عمل منذ بدايته.