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فن
الخميس 28/مارس/2019 - 10:49 ص

ريم البارودى تتجاهل خبر انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

الفنانة ريم البارودى
الفنانة ريم البارودى
وكالات
dostor.org/2569444

تجاهلت الفنانة ريم البارودى خبر انفصال الفنان أحمد سعد عن سمية الخشاب، وذلك بالرد على مغازلة الفنانة زينة لها بعدما وصفتها بـ"القمر".

فى البداية نشرت الفنانة زينة، على "إنستجرام"، صورة للفنانة ريم البارودي وكتبت عليها "القمر"، لترد ريم البارودى عليها قائلة: "دى شهادة والله من حبيبتى، نجمة أنا بعتبرها مثال الشياكة والأناقة".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد، أعلن صباح اليوم الخميس، على صفحته بـ"فيسبوك" انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد زواج استمر ما يقرب من عامين، ليفاجئ الفنان جمهوره فى صباح اليوم الخميس بإعلان انفصالهما.

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