كأس هوبمان للتنس تصل إلى خط النهاية بعد ثلاثة عقود

أصبحت بيرث، ثالث مدينة يقع عليها الاختيار لاستضافة منافسات النسخة الأولى من كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين في يناير 2020 بما يضع نهاية لبطولة كأس هوبمان الدولية للفرق المختلطة والتي استضافتها المدينة الاسترالية في آخر 31 عاما.



وأعلن المنظمون سابقا عن اختيار سيدني وبرزبين ضمن المدن المستضيفة لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين وستحتضن سيدني أدوار خروج المغلوب والنهائي.



وقال كريج تايلي المدير التنفيذي للاتحاد الاسترالي للتنس في ملعب بيرث،اليوم الخميس،: "ستفتتح كأس اتحاد اللاعبين المحترفين الموسم العالمي لتنس الرجال".



وأضاف:"أربعة من أفضل 12 لاعبا في العالم وثمانية من أفضل 24 لاعبا سينافسون ببيرث في ظل مشاركة 24 فريقا في ثلاث مدن.. بيرث وبرزبين وسيدني".



وستقدم الكأس الجديدة 750 نقطة بالتصنيف العالمي، وجوائز مالية بقيمة 22 مليون دولارا.