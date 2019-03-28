"المحرصاوى" يحاضر بمنتدى شباب العالم الإسلامى بالإسماعيلية

يشارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات منتدى الشباب الخامس، للندوة العالمية لشباب العالم الاسلامي، المقام تحت عنوان "الشباب وصناعة المستقبل"، بالتعاون مع جامعة الأزهر، وينظمها المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمحافظة الإسماعيلية.



يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة على المشاركة الجادة والفعّالة في كافة المنتديات واللقاءات الطلابية والشبابية، بهدف ثقل مهارات الشباب، وتزويدهم بالفكر الوسطى الصحيح، وتبادل الخبرات وتنمية روح المشاركة الإيجابية وتفعيل قيم الحوار بين الشباب.

وذلك بحضور ومشاركة الدكتور حامد أبو طالب، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة.والأستاذ عبد المجيد ابو عقيل رئيس لجنة العالم العربي المشرف على مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر.



وأوضح المهندس خالد الشكر، مدير عام الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أن الهدف من تنظيم الملتقى الخامس للشباب هو تنمية مهارات الشباب، وتبادل الخبرات، والمشاركة الطلابية بمختلف الأنشطة الفنية، والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والعلمية.



جدير بالذكر أن الملتقى الخامس للندوة العالمية لشباب العالم الإسلامي بمصر يقام بمشاركة 120 طالب من شباب الجامعات من مختلف الجنسيات، وينطلق اليوم الخميس وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام.