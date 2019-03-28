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اقتصاد
الخميس 28/مارس/2019 - 10:41 ص

"اتحاد الصناعات" يناقش التعديلات الدستورية المقترحة

المهندس محمد زكي
المهندس محمد زكي السويدي
هويدا سعيد
dostor.org/2569428

عقد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، اجتماعا موسعا، ضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة؛ في إطار دعوة مجلس النواب للاتحاد، لإبداء الرأي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة كخطوة هامة من خطوات إجراء الحوار المجتمعي بشأن التعديلات المقترحة.

وأرسل الاتحاد لأعضاء المجلس ورؤساء الغرف الصناعية بيانا يتضمن النصوص المقترح تعديلها والنص المقترح للتعديل حتى يمكن دراسته من كافة الأعضاء تمهيدا للمناقشات، وقد استهل المهندس محمد السويدي الاجتماع بتقديم عرض خلاله الخلفية الكاملة للتعديلات والأسباب التي دعت لتبني مجلس النواب للمطالبة بها، موضحا الظروف التي صيغ خلالها الدستور الحالي والتي كانت لا تزال مرحلة تلمس طريقا لبناء الدولة وحرص مختلف مكونات المجتمع على أن ترى لها تمثيلا في لجنة الخمسين وذكرا فى الدستور يوضح أهميتها ودورها مما نتج عنه دستور يعد أكبر كثيرا من مثيله في الدول الأخرى، واحتوائه على تفاصيل كان بالإمكان ترك بعضها للتشريعات دون الحاجة لإدراجها بالدستور.

وقد دارت مناقشات حول التعديلات المقترحة والمواد المستحدثة، عرض خلالها قيادات الاتحاد والغرف الصناعية آرائهم وملاحظاتهم، وتولي المهندس محمد السويدي تقديم بعض الإيضاحات بشأنها، وقد أكد المشاركون أهمية بذل كل الجهد من أجل نشر التوعية حولها وتشجيع المنتمين للقطاع الصناعي من أصحاب المنشئات والعاملين بها للتعاطي معها والإيجابية في الإدلاء برأيهم عند طرحها للاستفتاء.

وفي نهاية الاجتماع، أجمع الحاضرون على التعديلات المقترحة مع إبداء بعض الملاحظات التي فوض مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية فيها بعرضها خلال كلمته اليوم بمجلس النواب أمام الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، كممثل للاتحاد ومجتمع الصناعة بمصر.

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