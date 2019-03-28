"اتحاد الصناعات" يناقش التعديلات الدستورية المقترحة
عقد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، اجتماعا موسعا، ضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة؛ في إطار دعوة مجلس النواب للاتحاد، لإبداء الرأي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة كخطوة هامة من خطوات إجراء الحوار المجتمعي بشأن التعديلات المقترحة.
وأرسل الاتحاد لأعضاء المجلس ورؤساء الغرف الصناعية بيانا يتضمن النصوص المقترح تعديلها والنص المقترح للتعديل حتى يمكن دراسته من كافة الأعضاء تمهيدا للمناقشات، وقد استهل المهندس محمد السويدي الاجتماع بتقديم عرض خلاله الخلفية الكاملة للتعديلات والأسباب التي دعت لتبني مجلس النواب للمطالبة بها، موضحا الظروف التي صيغ خلالها الدستور الحالي والتي كانت لا تزال مرحلة تلمس طريقا لبناء الدولة وحرص مختلف مكونات المجتمع على أن ترى لها تمثيلا في لجنة الخمسين وذكرا فى الدستور يوضح أهميتها ودورها مما نتج عنه دستور يعد أكبر كثيرا من مثيله في الدول الأخرى، واحتوائه على تفاصيل كان بالإمكان ترك بعضها للتشريعات دون الحاجة لإدراجها بالدستور.
وقد دارت مناقشات حول التعديلات المقترحة والمواد المستحدثة، عرض خلالها قيادات الاتحاد والغرف الصناعية آرائهم وملاحظاتهم، وتولي المهندس محمد السويدي تقديم بعض الإيضاحات بشأنها، وقد أكد المشاركون أهمية بذل كل الجهد من أجل نشر التوعية حولها وتشجيع المنتمين للقطاع الصناعي من أصحاب المنشئات والعاملين بها للتعاطي معها والإيجابية في الإدلاء برأيهم عند طرحها للاستفتاء.
وفي نهاية الاجتماع، أجمع الحاضرون على التعديلات المقترحة مع إبداء بعض الملاحظات التي فوض مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية فيها بعرضها خلال كلمته اليوم بمجلس النواب أمام الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، كممثل للاتحاد ومجتمع الصناعة بمصر.