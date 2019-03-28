الاندبندنت: منصب رئيس الوزراء البريطاني لن يخرج عن "جافيد" أو"هانت"

عقب إعلان تيريزا ماي بأنها ستتنحى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اشتعلت الحرب والشائعات حول من يتنافس حول المنصب ومن يخلفها.



كانت ماي أبلغت في اجتماع خاص للجنة نواب حزب المحافظين لعام 1922 يوم الأربعاء، أنها لن ترأس المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة تجارية طويلة الأجل، والتي ستبدأ على الفور إذا وافق مجلس العموم على اتفاقية الانسحاب.



تشير الشائعات حول وصول المنصب إما لساجد جافيد، وزير الداخلية أو جيريمي هانت، وزير الخارجية.



ساجد جافيد

يعاني جافيد من لعنة كونه المتصدر في سباق حزب المحافظين، كما انخفض مخزونه مؤخرًا بعد ما اعتبره بعض النواب ارتكب أخطاءً غير قسرية مثل تعامله مع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية وقراره بتجريد شيماء بيجوم من جنسيتها البريطانية.



جيريمي هانت

فقد أيد لفترة وجيزة استفتاء "القول الصائب" بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت 2016، ولكنه الآن يرفض الفكرة.



ولكن تميل الكفة نحو هانت، حيث سيعمل على توحيد الفصائل المتحاربة في حزب المحافظين، ولكن يخشى النقاد من أن فترة عمله الطويلة كوزير للصحة يمكن أن تعود لتطارده في الانتخابات العامة.

