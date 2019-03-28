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الخميس 28/مارس/2019 - 10:33 ص

الإسكان: توعية 6 آلاف طالب بسوهاج من خلال مبادرة كل نقطة بتفرق

اللواء مهندس محمد
اللواء مهندس محمد بدرى محمد،
محمد ابراهيم _علا العلاف
dostor.org/2569421

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم توعية أكثر من 6 آلاف طالب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الأزهرية بقرية نيدة، بمركز أخميم، بمحافظة سوهاج، بأهمية وضرورة ترشيد استهلاك المياه، تحت مبادرة "كل نقطة بتفرق ".

كما تم أيضا تعليم السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وتجنب الإسراف فى استخدامها، والحفاظ عليها من الإهدار، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى بالقرية، والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية، وتنتهى فعالياته اليوم الخميس 28 مارس 2019.

وقال إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس، وشملت (مسابقات فى المعلومات المائية، وقصة سلمى، ومسابقات رسم وتلوين، وندوات تثقيفية، ومسرح عرائس، والسلم والثعبان)، بجانب تنفيذ دورى رياضى لشباب القرية، وورش تعليم السباكة للسيدات، لحثهم على ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى توعية المصلين بالمساجد، ورواد الكنائس، بمخاطر القيسونات والفلاتر، والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع المائى بالقرية شملت رفع عينات مياه الشرب وتحليلها، وقراءة وفحص العدادات، وخدمة العملاء، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وتقديم خدمة كسح الصرف الصحى بالمجان لأهالى القرية.

الإسكان: توعية 6 آلاف طالب بسوهاج من خلال مبادرة كل نقطة بتفرق
الإسكان: توعية 6 آلاف طالب بسوهاج من خلال مبادرة كل نقطة بتفرق
الإسكان: توعية 6 آلاف طالب بسوهاج من خلال مبادرة كل نقطة بتفرق
الإسكان: توعية 6 آلاف طالب بسوهاج من خلال مبادرة كل نقطة بتفرق
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