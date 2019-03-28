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الخميس 28/مارس/2019 - 10:32 ص

"البيئة" تنظم قافلة بأسيوط لرفع الوعي بين طلاب المدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2569417

نظمت وزارة البيئة قافلة توعوية بمحافظة أسيوط بدأت من مدرستي السلام الابتدائية والرعاية المتكاملة الابتدائية ومنطقة النورس المجاورة لحي الوليدية بمدينة أسيوط، التي شملت ندوات للتوعية البيئية تحت عنوان "البيئة والتنمية المستدامة ودور الطلاب في الحفاظ على البيئة".

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن فعاليات القافلة شملت أيضًا تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية والثقافية لإعادة تدوير المخلفات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الورقية والصلبة، والعمل على مفهوم إعادة التدوير باعتبارها أحد الوسائل للسعي في تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.

وأضاف البيان أن هذه القافلة تأتي في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وإشراكها في الحفاظ على البيئة. وتم تنظيم القافلة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتنسيق مع النائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب، ونادي روتاري أسيوط، وفرع جهاز شئون البيئة بأسيوط.

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