باكستان: استدعاء أفغانستان لسفيرها فى إسلام آباد قرار غير حكيم

وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، قرار الحكومة الأفغانية باستدعاء سفيرها في إسلام آباد بأنه قرار غير حكيم.



وقال قريشي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ديلي تايمز) الباكستانية، إن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لم تكن لديه أي نية للتدخل في الشئون الداخلية لأفغانستان، مضيفًا أن رد فعل كابول تجاه تصريحات خان كان غير محسوب.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني كان قد اقترح في وقت سابق تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان للمساعدة في الخروج من حالة الجمود التي تعتري عملية السلام الأفغانية.



وقال خان الإثنين الماضي، إن الحكومة الأفغانية تشكل عقبة أمام عملية السلام في البلاد وذلك لإصرارها على إجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان، لافتًا إلى أن تشكيل حكومة مؤقتة محايدة قد يساعد في إنجاح عملية السلام في أفغانستان من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.