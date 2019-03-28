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الخميس 28/مارس/2019 - 10:26 ص

توغل محدود لجرافات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2569412

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن أربع جرافات عسكرية ضخمة توغلت لعشرات الأمتار شرق رفح وشرعت بأعمال تسوية وتجريف، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية القريبة، لإجبار المزارعين على الابتعاد.

وكان ثلاثة شبان أصيبوا، خلال ساعات الليل، ضمن فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.. وتجري قوات الاحتلال توغلات محدودة بشكل شبه يومي شرقي محافظات قطاع غزة؛ وتقوم بأعمال تجريف لأراضي المزارعين، في انتهاك متكرر لاتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال الموقع عام 2014.

وعادة ما تنصب قوات الاحتلال أسلاكا شائكة في المناطق الشرقية من قطاع غزة؛ بغرض منع المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار من الوصول إلى السياج الأمني.

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