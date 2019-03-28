مقتل وإصابة 36 من عناصر طالبان فى إقليمى هلماند وباكتيكا بأفغانستان

قُتل وأصيب 36 على الأقل من عناصر طالبان خلال عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية، وغارة جوية في إقليمي هلماند وباكتيكا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول إن القوات الخاصة الأفغانية شنت هجوما بريا في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 30 من مسلحي طالبان وإصابة 4 آخرين.



وأضافت المصادر أن غارة جوية أيضا في منطقة بيرمال بإقليم باكتيكا، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان.



ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على العمليات حتى الآن.