"بطولات الجيش المصري في عهد محمد علي" بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي، لزواره، كتابًا نادرًا يتناول بطولات وأمجاد الجيش والأسطول المصري في عهد محمد علي باشا، في الركن الذي خصصته مكتبة الأزهر لعرض الكتب القديمة والنادرة.



ويتناول الكتاب، الذي يحمل عنوان "صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد.. الجيش المصري البري والبحري"، لمؤلفه الأمير عمر طوسون، خلاصة ما قاله المؤلفون عن الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي من الذين شاهدوا أعماله ورأوها رأي العين ودونوها.



ويوضح الكتاب أن الجيش المصري أظهر معدن المصريين للعالم كله وقوته، ويوثق إقبال المصريين على الجندية والرغبة والاندماج فيه، وهو ما يوضح مدى شجاعة المصري في فداء الوطن بروحه، بقلب فرح وصدر منشرح، كما يعدد المعارك التي شارك فيها الجيش المصري وأحرز فيها أكبر الانتصارات.



ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي ــ بجناح خاص، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الخامسة عشر، ويشمل الجناح عِدّة أركان، منها: مجمع البحوث الإسلامية، ركن الفتوى، ركن قطاع المعاهد الأزهرية، ركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ركن مركز الأزهر للترجمة، ركن مكتبة الأزهر، ركن هيئة كبار العلماء، وركن الرواق الأزهري، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.