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اقتصاد
الخميس 28/مارس/2019 - 09:35 ص

نيكى ينخفض بفعل مخاوف النمو وأسهم المصدرين تتراجع

نيكى ينخفض بفعل مخاوف
dostor.org/2569329

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، مع تسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تغذية مخاوف بشأن تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وتعميق تراجع عالمي، مما يؤثر سلبا على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التصدير.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.6% إلى 21033.76 نقطة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في 15 شهرا أمس الأربعاء مما يُبقي على منحنى العائد معكوسا في مؤشر على حدوث ركود بالولايات المتحدة في المستقبل.

وشهدت أسهم شركات التصدير عمليات بيع، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار 0.4% إلى 110.09 ين.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.7% وانخفض سهم سوبارو كورب 3.3% ونزل سهم دايكن 1.5%.

وهوى سهم رينيساس إلكترونيكس 5.4% ونزل سهم روم 4.6%بعد أن خفضت شركة انفينيون لصناعة الرقائق الألمانية توقعاتها لإيرادات 2019 أمس الأربعاء للمرة الثانية مما أثر سلبا على أسهم شركات الرقائق الأمريكية الليلة الماضية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7% إلى 1582.85 نقطة، وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1878 إلى 229.

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