القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من النواب لإدارة التجنيد والتعبئة

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني يضم أعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومي وعددا من أعضاء مجلس النواب لإدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة للوقوف على أعمال التطوير في الإجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة للشباب المقبلين على التجنيد.



وألقى رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة كلمة نقل من خلالها تحية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التيسير على الشباب المقبلين على التجنيد داخل وخارج مصر من خلال التوسع فى تقديم الخدمات التجنيدية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن ما يقدمه المركز الإلكتروني الجديد من خدمات متنوعة لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل للوصول إلى الخدمات اللائقة بالمواطن المصري.



ومن جانبه ألقى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كلمة أشاد فيها بالأداء المتميز ومدى التطور التكنولوجي الذى وصلت إليه إدارة التجنيد والتعبئة وما تم إضافته من تطوير تكنولوجي والذي يعد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في منظومة العمل للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات التجنيدية الفورية.



كما قام أعضاء مجلس النواب بجولة تفقدية لمجمع خدمة المواطنين والمركز الإلكتروني التابع لإدارة التجنيد والتعبئة، وكذا مراحل وأسلوب الكشف الطبى على المجندين.



حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين.