القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

مصر
الخميس 28/مارس/2019 - 09:16 ص

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من النواب لإدارة التجنيد والتعبئة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أ ش أ
dostor.org/2569315

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني يضم أعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومي وعددا من أعضاء مجلس النواب لإدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة للوقوف على أعمال التطوير في الإجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة للشباب المقبلين على التجنيد.

وألقى رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة كلمة نقل من خلالها تحية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التيسير على الشباب المقبلين على التجنيد داخل وخارج مصر من خلال التوسع فى تقديم الخدمات التجنيدية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن ما يقدمه المركز الإلكتروني الجديد من خدمات متنوعة لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل للوصول إلى الخدمات اللائقة بالمواطن المصري.

ومن جانبه ألقى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كلمة أشاد فيها بالأداء المتميز ومدى التطور التكنولوجي الذى وصلت إليه إدارة التجنيد والتعبئة وما تم إضافته من تطوير تكنولوجي والذي يعد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في منظومة العمل للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات التجنيدية الفورية.

كما قام أعضاء مجلس النواب بجولة تفقدية لمجمع خدمة المواطنين والمركز الإلكتروني التابع لإدارة التجنيد والتعبئة، وكذا مراحل وأسلوب الكشف الطبى على المجندين.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ اسبوع

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

أسعار الذهب اليوم الخميس 28/ 3/ 2019

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

الاتحاد الأوروبى: نرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

بعد قليل.. وزير الشباب يفتتح المؤتمر الأول لرياضة المرأة العربية

"هيرنانديز" يقتحم قائمة المدافعين الأغلى فى العالم

مدرب ليون يلمح لتولى مورينيو تدريب الفريق خلفا له

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

كشكول

أستاذ بإعلام القاهرة يطالب بعقد اختبارات القدرات لأقسام "آداب ونوعية"

المرسي: اختبار القدرات لتحسين نوعية طلاب الإعلام بالجامعات

أساتذة الاقتصاد المنزلى يلقون محاضرات لأطفال معاهد طنطا الأزهرية

تغيير مواعيد امتحانات الماجستير بـ"طب" الأزهر

دراسات "الزقازيق" تطلق أول دورة حاسب ألى لأصحاب القدرات الخاصة

الأمصار

إيطاليا: مجموعة من المهاجرين تختطف سفينة شحن قبالة سواحل ليبيا

بومبيو: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يساعد عملية السلام

أول رد من كهربا على أزمته مع مرتضى منصور

ترامب يحذر روسيا لوقف التدخل بفنزويلا

مواطنة تحاول ضرب الرئيس الإيراني "فيديو"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

نصبة شاى فى "قصر الشوق"

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

الأسبرين يساعد في مكافحة مرض السل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎