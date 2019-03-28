إصابة 8 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بالطريق الدولى بالبحيرة

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص وسيارة محملة بـ45 ألف لتر بنزين 92 وسيارة محملة بأعلاف وأتوبيس رحلات وتاكسى، علي طريق إسكندرية رشيد الدولى بنطاق دائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب كثافة الشبورة المائية وانعدام الرؤية تماما أمام السائقين.



تلقى امن البحيرة إخطارا من الرائد احمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم على طريق الإسكندرية رشيد الدولى الساحلى بنطاق دائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



انتقل على الفور العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفرالدوار للحماية المدنية وسيارتين إطفاء و4 سيارات إسعاف لمكان الحادث.



وتبين تصادم السيارة تنك رقم ذ م ر 3825 محملة بـ 45 ألف طن بنزين 92، أتوبيس رقم س ب ب 4518، سيارة ميكروباص رقم ع ب ج. 8241، سيارة ميكروباص رحلات الغربية رقم 12876، وسيارة ميكروباص رقم ب ص 2829، تاكسي إسكندرية رقم س م ل 5741 وسيارة رقم 154777 نقل غربية محملة بأعلاف، بسبب كثافة الشبورة المائية وانعدام الرؤية تماما أمام السائقين.



وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من مستقلي السيارات، وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعة بالإسكندرية والشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.