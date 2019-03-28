وزير الدفاع الأمريكى يحذر الهند من "فوضى" صاروخها

حذر وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن أي دولة تفكر في اختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية مثل تلك التي أجرتها الهند أمس الأربعاء، تخاطر بإحداث الفوضى في الفضاء بسبب حقول الحطام التي يمكن أن تتركها وراءها، وفقا لوكالة رويترز.



وصرح شاناهان- فى حديثه للصحفيين فى فلوريدا خلال زيارة للقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي- بأن الولايات المتحدة مازالت تدرس نتائج الصاروخ الذي أطلقته الهند أحد أقمارها الصناعية.



وأضاف نحن جميعًا نعيش في الفضاء، دعونا لا نجعلها في حالة من الفوضى، يجب أن يكون الفضاء مكانًا يمكننا فيه إدارة الأعمال، فالفضاء هو المكان الذي يجب أن يتمتع الناس فيه بحرية العمل.



ويقول الخبراء إن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية التي تحطم أهدافها تشكل خطرا على الفضاء من خلال خلق سحابة من الشظايا التي يمكن أن تصطدم بأجسام أخرى، مما يحتمل أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من القذائف من خلال مدار الأرض.