مالطا تستعيد سفينة تجارية خطفها مهاجرون

أعلنت البحرية المالطية اليوم الخميس، أنها تمكنت من استعادة السيطرة على سفينة تجارية خطفها مهاجرون كانوا على متنها بعد إنقاذهم، وأضافت أن السفينة في طريقها الآن للسواحل المالطية.



وقالت القوات المسلحة المالطية، في بيان، إنه جرى إرسال وحدة من العمليات الخاصة وأنها تمكنت من اعتلاء السفينة وتأمينها بهدف تسليم قيادتها مرة أخرى لقبطانها.



وأضافت أنه يجري اقتياد السفينة وطاقمها وجميع المهاجرين إلى "بويلر وارف" ليتم تسليمهم إلى الشرطة من أجل المزيد من التحقيقات، ومن المتوقع أن يتم الوصول بعد قليل.



وكان الجيش المالطي قال في بيان الليلة الماضية إن 108 مهاجرين استولوا على ناقلة النفط "إل هيبلو 1" عندما كانت على بعد ستة أميال من الساحل الليبي.



وأوضح الجيش اليوم أن قبطان السفينة قال في رسائل متكررة، عبر الاتصالات اللاسلكية، إنه لا يسيطر على السفينة وأن عددا من المهاجرين يجبرونه ويجبرون طاقم السفينة ويهددونهم من أجل المضي بهم إلى مالطا.