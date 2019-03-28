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الخميس 28/مارس/2019 - 08:19 ص

مصرع 30 شخصًا فى حادث مرورى فى جواتيمالا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2569288

ذكرت السلطات في جواتيمالا أن أكثر من 30 شخصا قتلوا وجرح آخرون الأربعاء بعد أن دهستهم شاحنة في منطقة "سولولا".

وقال الرئيس جيمي موراليس في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بالحزن للمأساة التي وقعت في بلدية ناوالا في سولولا والتي خلفت أكثر من 30 قتيلا في حادث مروري".

وأضاف موراليس أن السلطات تقوم بتقديم الدعم لأسر الضحايا، وقدم تعازيه لها.

ووقع الحادث على بعد 158 كيلومترا من طريق "بان أمريكان" على بعد حوالي 90 كيلومترا شرقي جواتيمالا سيتي.

ووفقا لروايات شهود عيان، كانت مجموعة من الأشخاص تشاهد حادث سير آخر عندما دهستهم شاحنة ثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "برينسا ليبر".

كما ذكرت الصحيفة أن نساء وأطفالا من بين الضحايا.

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