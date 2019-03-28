لجنة تحقيق: لقطات العبارة المنكوبة "سيوول" تم التلاعب فيها

ذكرت لجنة مستقلة مكلفة بالتحقيق في كارثة غرق عبارة كورية جنوبية عام 2014 مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، أنه من المحتمل أن يكون قد تم العبث بلقطات المراقبة التي حصلت عليها البحرية الكورية بشأن الكارثة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول من اللجنة الخاصة للتحقيق في الكوارث الاجتماعية للصحفيين في سول إن لقطات أخرى للعبارة المنكوبة "سيوول"، كان قد حصل عليها ممثلو الادعاء، أظهرت محتوى مختلفا.



وقال المسؤول: "لقد اكتشفنا أدلة محتملة، بناء عليها يمكننا أن نشتبه في أن التسجيلات التي تدعي البحرية أنها جمعتها من السفينة في 22 يونيو، ليست مطابقة للقطات المتوفرة لدى ممثلي الادعاء".



وأضاف: "بناء على مثل هذه الظروف، من الصعب إعطاء مصداقية لرواية البحرية حول كيفية الحصول على اللقطات".



كان غرق العبارة سيوول في 16 أبريل 2014 أحد أسوأ الكوارث البحرية في البلاد، حيث لقي 304 أشخاص حتفهم من بين 476 راكبا، كانوا على متنها، والكثير منهم من أطفال المدارس.