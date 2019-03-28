المغرب تفصل المعلمين المحرضين على الإضراب

قال وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي إنه تقرر فصل المعلمين الذين حرضوا على إضراب مستمر منذ أربعة أسابيع مع متدربين انضموا إليهم، وذلك بعد أيام من استخدام السلطات مدافع المياه لمنع آلاف منهم من تنظيم احتجاج أمام البرلمان في الرباط.



وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي: "على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدراسة والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل". ولم يذكر أرقاما محددة.



وخرج آلاف المدرسين العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التعليم في احتجاجات بشوارع العاصمة الرباط يومي السبت والأحد الماضيين مطالبين بضمهم إلى الوظيفة العمومية لدى الوزارة، وهي خطوة يرون أنها ستحسن من الأمن الوظيفي بما يشمل معاشات التقاعد.



ومدد المعلمون المحتجون الإضراب يوم الإثنين للأسبوع الرابع على التوالي مما أدى إلى توقف الدراسة لسبعة بالمئة من تلاميذ المغرب البالغ عددهم سبعة ملايين، وفقا لوزارة التعليم.



وقال إمزازي: "الإضراب الذي يستمر لأربعة أسابيع هو بمثابة انقطاع عن العمل".