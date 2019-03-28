فنزويلا تعلق الدراسة والعمل لانقطاع الكهرباء

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، أن الحكومة ستعلق الدراسة والعمل اليوم الخميس.



يأتي ذلك وسط أزمة انقطاع الكهرباء في أنحاء واسعة من البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وفي سياق متصل، دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إلى تجديد المظاهرات ضد الحكومة، كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



ودعا جوايدو إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة باستقالة مادورو، وقال: "النظام على وشك الانهيار".



كما طلب جوايدو من الجيش الوقوف بجانب المعارضة.



ومن جانبه، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، من أن نحو مليوني لاجئ إضافي قد يفرون من فنزويلا إلى دول مجاورة بأمريكا اللاتينية.



وسينضم هذا العدد المحتمل إلى أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي فروا بالفعل في الأعوام القليلة الماضية هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي أنهكت البلاد.