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الخميس 28/مارس/2019 - 08:06 ص

واشنطن تدافع عن قرار ترامب حول الجولان

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2569277

دافعت الولايات المتحدة عن قرارها بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن مساء الأربعاء، قائلة إن هذه الخطوة لن تؤثر على بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة.

وقال رودني هانتر، نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن "السماح لهذه المنطقة بأن تخضع لسيطرة سورية وإيران سيعني غض الطرف عن التهديدات التي تمثلها كلا الدولتين ومن حزب الله، وقد خضع سكان المنطقة لحكم القانون الإسرائيلي لعقود".

وأضاف أن هذه الخطوة لن تؤثر على المنطقة العازلة التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، التي تأسست عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية، والتي اشتبكت خلالها القوات الإسرائيلية السورية فوق مرتفعات الجولان.

وقال هانتر: "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تواصل الاضطلاع بدور حيوي في الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسورية".

وأثار اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان تحذيرات من دول عدة، نبهت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير سلبي على الاستقرار الإقليمي، إلا أن ممثل الولايات المتحدة أبلغ مجلس الأمن بأن واشنطن ترى عكس ذلك.

من جانبه، اتهم كريستوف هيوسجن، مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة، سورية بالنفاق.

وأكد هيوسجن أن المخاوف الأمنية لدى إسرائيل "لا تبرر ضم" المنطقة، لكنه سرعان ما حول انتباهه إلى سلوك سورية.

وقال هيوسجن إن طلب سورية عقد اجتماع من أجل مناقشه ما تسميه "انتهاكا سافرا" لقرار لمجلس الأمن هو أمر يدعو للسخرية للغاية، حيث يأتي من "دولة ترفض الاعتراف بانتهاكاتها للقانون الدولي".

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