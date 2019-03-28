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تكنولوجيا
الخميس 28/مارس/2019 - 08:02 ص

بدء بناء السكك الحديدية فائقة السرعة في سيتشوان الصينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2569276

بدأ بناء مشروع سكة حديد تشنجدو تسيقونج فائق السرعة، وهو أول خط سكة حديد فائق السرعة تصل سرعته لـ 350 كم في الساعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، اليوم الأربعاء.

من جهته قال سون يون رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتشوان لصناعة الاستثمار بالسكك الحديد المحدودة، إن مشروع السكك الحديدية عالية السرعة المتجهة نحو الجنوب يعد جزءًا مهمًا من شبكة السكك الحديد عالية السرعة في البلاد والتي تتكون من 8 خطوط رئيسية بين الشمال والجنوب وثمانية خطوط رئيسية بين الشرق والغرب.

وينطلق القطار فائق السرعة من محطة سكة حديد تشنجدو الشرقية في الشمال وينتهي بمحطة سكة حديد تسيقونج الشرقية في جنوب سيتشوان، ويبلغ طول الخط الرئيسي 176.9 كم، وتقدر إجمالي الاستثمارات بـ 36 مليار يوان (5.35 مليار دولار أمريكي) وسيستغرق فترة بناء 4 سنوات.

وسيتم ربط خط السكة الحديد بخط سكة حديد تسيقونج - ييبين عالي السرعة، وسيتم مد كامل الخط من تشنجدو عبر تسيقونج إلى ييبين وسيُفتتح أمام حركة المرور في عام 2023، ما سيشكل ممر سكة حديد عالي السرعة يربط جنوب شرق آسيا بسيتشوان.

وأضاف سون أن خط السكة الحديد فائق السرعة لن يعزز فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية في سيتشوان وتشونجتشينج ويوننان وقويتشو، ولكنه سيدعم ايضا اندماج سيتشوان في بناء الحزام والطريق وحزام نهر اليانجتسي الاقتصادي.

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