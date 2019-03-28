الرئيس الروسي يصل إلى قيرغيزيا في زيارة رسمية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة القيرغيزية بيشكيك، اليوم الخميس، في زيارة دولة تستغرق يوما واحدا، يوقع خلالها على وثيقة جديدة حول وضع القاعدة العسكرية الروسية في البلاد.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن البروتوكول التابع للاتفاقية سيكون حول وضع شروط تواجد القاعدة الروسية في قيرغيزيا ضمن حزمة كبيرة تضم نحو ثلاثين وثيقة معدة للتوقيع، وتشمل مجالات التجارة، والاستثمار، والصناعة، والطاقة، والعلم، والتعليم، إضافة إلى مسائل الأمن، والتعاون العسكري.



وأضافت أنه سيكون هناك محادثات ثنائية، كما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره القيرغيزي سورونباي جانبيكوف في مؤتمر "آفاق جديدة للشراكة الإستراتيجية والتكامل" الذي يجمع ممثلي الأقاليم الروسية والقيرغيزية.



وتعتبر زيارة بوتين هذه الأولى من زياراته الثلاث المقررة إلى قرغيزيا خلال العام الحالي، حيث ستجري الزيارة الثانية في 13، و14 يونيو؛ للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والثالثة في 28 نوفمبر للمشاركة في قمة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.