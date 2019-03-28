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الصحة
الخميس 28/مارس/2019 - 08:00 ص

الأسبرين يساعد في مكافحة مرض السل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2569272

كشف باحثون أن مسكن الألم الشائع "الأسبرين" معالجة أكبر قاتل معدي في جميع أنحاء العالم "السل".

فقد وجد باحثون من معهد المئوية في سيدني أن بكتيريا السل تخطف الصفائح الدموية من نظام تخثر الدم في الجسم لإضعاف أجهزة المناعة.

وقال الباحث الرئيسي إلينور هورتل، الباحث في سينتيناري فى أستراليا إن دراستنا أوفر أدلة أكثر أهمية على أن الأسبرين المتاح على نطاق واسع يمكن استخدامه لعلاج مرضى السل الحاد وإنقاذ الأرواح.

وقال الباحثون إن علاج العدوى بالأدوية المضادة للصفائح الدموية، بما في ذلك الأسبرين يمكن أن يسمح للجسم بالتحكم في العدوى بشكل أفضل، وفقًا لما أبرزته نتائج الدراسة.

وقال هورتل: "هذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها أن الصفائح الدموية تزيد من سوء السل في نموذج حيواني. وهو ما يفتح المجال أمام امكانية استخدام العقاقير المضادة للصفائح الدموية لمساعدة الجهاز المناعي في مكافحة السل المقاوم للأدوية".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد السل أحد أهم عشرة أسباب للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث أصيب في عام 2017 قرابة 10 ملايين شخص بمرض السل، وتوفي 1.6 مليون شخص بسبب هذا المرض.

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