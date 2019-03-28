الأمير ويليام سيزور نيوزيلندا لتكريم ضحايا هجوم كرايستشيرش

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الخميس أن دوق كامبريدج الأمير ويليام سيزور بلادها ممثلا عن الملكة في أواخر أبريل، لتكريم ضحايا هجوم كرايستشيرش.



ورحبت أرديرن بزيارته، قائلة "إنني سعيدة للغاية لأن الأمير ويليام يستطيع القيام بزيارة قصيرة لدعم المتضررين من الهجوم والإشادة بالتعاطف والتضامن غير العاديين اللذين أظهرهما النيوزيلنديون في الأسابيع الأخيرة".



كما أصدر قصر كينسينجتون بيانا موجزا يؤكد الزيارة.



ويرتبط الأمير ويليام بعلاقة وثيقة مع أهالي منطقة كانتربري، وقد زار كرايستشيرش من قبل في أعقاب زلزال عام 2011، وكانت آخر زيارة لدوق ودوقة كامبريدج إلى نيوزيلندا في 2014.