العجز التجارى الباكستانى مع الصين ينخفض 11.9%

قال البنك الوطني الباكستاني اليوم الخميس، إن العجز التجاري لباكستان مع الصين قد انخفض بنسبة 11.93% خلال الأشهر الثمانية الماضية، من يوليو 2018 إلى فبراير 2019.



ووفقًا لبيان من البنك، فإن العجز التجاري انخفض إلى 5.48 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام المالي الجاري في باكستان، من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، مقارنة مع عجز تجاري كان 6.22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.



وانخفضت فجوة العجز التجاري نتيجة لسببين هما زيادة صادرات باكستان إلى الصين وانخفاض وارداتها منها، حسبما أظهرت معطيات من البنك.



وكانت صادرات باكستان للصين خلال الفترة المشمولة بالمراجعة، قد ازدادت بـ3.8% لتصل إلى 1.15 مليار دولار أمريكي مقارنة مع صادرات بلغت قيمتها 1.106 مليار دولار سجلت خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018.



وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات باكستان من الصين بـ9.43% لتصل إلى 6.63 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، مقارنة بـ7.32 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة للعام السابق.



وخلال زيارة لباكستان في سبتمبر 2018، استجاب عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي، لرغبة الحكومة الباكستانية وأعلن أن الصين مستعدة لزيادة وارداتها من هذا البلد الواقع في جنوبي آسيا.



وقال مراقبون محليون إن الانخفاض الحالي في العجز التجاري قد تحقق أساسا بفضل جهود الحكومة الصينية لزيادة وارداتها من باكستان.