الدفاع الروسية تعتزم إنشاء استوديو سينمائى لإنتاج أفلام عن الجيش

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن وزارة الدفاع الروسية تخطط لإنشاء استوديو سينمائي لإنتاج أفلام عن الجيش الروسي الحديث.



وذكرت صحيفة (موسكو تايمز) على الإنترنت أنه جاء هذا الإعلان خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يحتفل بالفن والثقافة عن الجيش الروسي.



وقال شويجو في كلمته خلال الاحتفال إنه بالرغم من وجود الكثير من الأفلام الجيدة عن الحرب، إلا أنه لا توجد أفلام كافية عن الجيش الحديث.



كما اقترح شويجو توسيع برنامج جائزة وزارة الدفاع للفنون والثقافة وعقد مهرجان سينمائي للجيش.