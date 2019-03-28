دراسة: فيتامين "ج" يخفض ضغط الدم

أثبتت دراسة حديثة أن فيتامين ج يعمل على تخفيض ضغط الدم، ومستويات الجلوكوز في مرضى السكر من النوع 2 وحالات الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب) لدى المرضى الذين يعانون من هذه الظروف.



ويؤكد العلماء، في جامعة "نيويورك"، أن المغذيات يمكنها أيضًا تقليل عدد الأيام التي يتعين فيها على المرضى المرضى البقاء في المستشفى.. في الواقع حيث أشارت دراسة، نشرت في مجلة "المغذيات"، إلى أن المرضى الذين تناولوا فيتامين (ج) انخفض وقت بقائهم في وحدة العناية المركزة بحوالي 8 %.



ويعد فيتامين "ج" مغذٍ أساسي آمن ومنخفض التكلفة قد يتناوله مرضى وحدة العناية المركزة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات لاكتشاف البروتوكولات المثلى لإدارته، ومعرفة أي المرضى يمكن أن يستفيدوا أكثر، والجرعة التي سيحتاجون إليها.