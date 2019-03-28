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الخميس 28/مارس/2019 - 07:05 ص

رئيس وزراء كندا يبحث مع العاهل الأردنى الترويج للسلام ومواجهة التطرف

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ
dostor.org/2569254

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مساء أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية الترويج للسلام والأمن في الشرق الأوسط، بجانب الحاجة إلى حماية التنوع ومواجهة التطرف العنيف.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو أعرب عن عزائه في القتلى الأردنيين والمصابين أو الذين تأثروا بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، مشددا التزامه بمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية، من أجل إقامة عالم يشعر فيه الجميع بالأمن.

وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قدم ترودو دعم بلاده لضحايا حادث إطلاق النار في أوترخت في هولندا، بجانب مناقشة الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

وأكد المسؤولان أهمية التعاون الدولي والتنسيق لمواجهة التطرف، وتعهدا بمواصلة التعاون الوثيق بين كندا وهولندا لتحقيق هذا الهدف.

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