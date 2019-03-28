بوتين يصل بشكيك فى زيارة ليوم واحد

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة القرغيزية بشكيك، اليوم الخميس، في زيارة دولة تستغرق يومًا واحدًا، يوقع خلالها على وثيقة جديدة حول وضع القاعدة العسكرية الروسية في البلاد.



وبحسب ما أوردته شبكة "روسيا اليوم"، فإن البروتوكول التابع للاتفاقية سيكون حول وضع وشروط تواجد القاعدة الروسية في قرغيزستان ضمن حزمة كبيرة تضم نحو ثلاثين وثيقة معدة للتوقيع، وتشمل مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والعلم والتعليم، إضافة إلى مسائل الأمن والتعاون العسكري.



وسيشارك الرئيس الروسي مع نظيره القرغيزي سورونباي جانبيكوف في مؤتمر "آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية والتكامل" الذي يجمع ممثلي الأقاليم الروسية والقرغيزية.