أحمد أمين يعود لتقديم عروض "أمين وشركاه"

يعود الفنان أحمد أمين لتقديم أحدث عروضه المسرحية التي تحمل عنوان "أمين وشركاه" مساء اليوم الخميس، وذلك بعد حصوله على أجازة لمدة أسبوع.



يذكر أنه تم عرض 6 مسرحيات من "أمين وشركاه" على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، ونالت إعجاب الجمهور، وتستمر العروض على المسرح يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.



يذكر أن عرض المسرحيات بدأ على شاشة "dmc" حصريًا، ابتداءً من 15 مارس، الجمعة من كل أسبوع، فى تمام التاسعة مساءً، وعروض "أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلى وإخراج علاء إسماعيل، ويشرف على الكتابة أحمد أمين، ورشة كتابة: سارة هجرس، وجيه صبرى، شريف عبدالفتاح، هيثم رزق، جورج عزمى.



والعروض بطولة أحمد أمين بمشاركة محمد طعيمة، حاتم صلاح، وليد عبدالغنى، رحمة أحمد فرج، رامى نادر، شريف عبدالفتاح، ياسمين رحمى، عمرعبد الله.