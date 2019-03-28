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الخميس 28/مارس/2019 - 02:19 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال البنوك

أولى جلسات محاكمة
أولى جلسات محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال البنوك
عادل عبد العال
dostor.org/2569248

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليونى و214 ألف جنيه، بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.

وكشفت تحقيقات إبراهيم لاشين، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، استغلال المتهم "بهاء" 34 سنة، كاتب حسابات بإحدى الشركات، اختصاصه الوظيفي، باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها، فى تسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت له النيابة تهمة قيامه بالتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية، ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية، ووجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم، بزعم أنهم خاضعين للنظام، فتمكنوا من صرف الأموال.

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