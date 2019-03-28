الليلة.. انطلاق مؤتمر "سيدات السرد السكندرى"

يشهد مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس٬ انطلاق فعاليات مؤتمر "سيدات السرد السكندري"، حيث يناقش أعمال المبدعات السكندريات التي صدرت خلال عامي 2018 و2019.



وصرح الأديب "منير عتيبة" مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية؛ بأن تنظيم المؤتمر يأتى في إطار فعاليات معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية، وأنه تقدم للمشاركة في المؤتمر 11 مجموعة قصصية و8 روايات ومجموعة واحدة من القصص القصيرة جدًا، وإحدى المجموعات القصصية لأديبة سورية تقيم في الإسكندرية، حيث يتعامل المختبر مع كل من يقيم بالإسكندرية على أنه سكندري بصرف النظر عن الجنسية تماشيًا مع الروح الكوزموبوليتان لمدينة الإسكندرية، ويشارك في مناقشة الأعمال 11 ناقدة و9 نقاد من محافظتي الإسكندرية والبحيرة.