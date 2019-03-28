الليلة.. حفل لموسيقى الباسودوبل والجيبسى بمكتبة مصر الجديدة

تشهد مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفل فني موسيقي راقص٬ والذي وتقدمه فرقة الأنغام الساحرة مع منى بوركهارد٬ ويتضمن عروضها الموسيقية الراقصة الإسبانية لموسيقى الباسودوبل والجيبسي والأغاني اللاتينية الكلاسيكية٬ التي تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران.



يذكر أن مني محمد حسن سالم فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم أنثروبولوجي (علم الإنسان)، لُقبت بـ"منى بوركهارد" نسبة إلى زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، احترفت الغناء باللغات الفرنسية، الإنجليزية والأسبانية، بالإضافة إلى العربية كما احترفت أيضًا الرقص الكلاسيكي، اللاتيني والباسودوبل الأسباني وتهدف نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية الاسبانية نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية، وقدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.