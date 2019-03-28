الليلة.. المنشد المغربى جواد الشارى بضيافة بيت السحيمى

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفل إنشاد ديني والذي يحييه المنشد المغربي جواد الشاري.



ويتضمن برنامج الحفل عددًا من قصائد الإنشاد الصوفي منها: "على باب سيدنا النبي"، و"حبيبي قد شرح صدري"، و"بشرني محبوبي"، و"يا أبا الزهراء"، بالإضافة إلى عدد من قصائد التراث المصري.



يذكر أن المنشد جواد الشاري، أستاذ المديح والسماع بالمغرب، ومؤسس لجمعية "الكوثر للمديح والسماع الصوفي"، أستاذ ملقن لفن السماع لمجموعة من الجمعيات والزوايا والمدارس ومدير مهرجان "تساوت" الدولي لفن السماع الصوفي بالمغرب.



ويتميز أدائه الفني بالجمع بين المدرستين المغربية الأندلسية والشرقية والمزج بين الأشعار الصوفية وقوالب اللحن العربي التراثي الأصيل.