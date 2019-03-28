الليلة.. عرض الفيلم الروائى القصير "180" بالهناجر

تعرض المدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة مساء اليوم الخميس٬ بقاعة سينما الهناجر، الفيلم الروائي القصير "180"، إخراج ماركو سامي.



تدور أحداث الفيلم حول شاب رافض للحياة، وتتوالي الأحداث حتي تتغير حياته إلي الأفضل، والفيلم التسجيلي"رقصة المشتاق" للمخرجة منة النادي، وتدور أحداثه حول لقطات من الذكر الصوفي الممزوجة بالموسيقي الصاخبة، وذلك ضمن عروض ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون الذي تقيمه المدرسة تحت إشراف الدكتورة منى الصبان.



الجدير بالذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشئت عام 2001، كأول موقع إليكتروني لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد.