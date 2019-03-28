الليلة.. مدير التصوير"سعيد شيمى" بضيافة مركز تويا



تعقد بمركز تويا الثقافي في المعادي٬ في السادسة مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع الجزء الثاني من كتاب خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى٬ لمدير التصوير السينمائي الكبير سعيد شيمي، ويحمل الجزء الثاني عنوان "انتصار للسينما".



ويتناول الكتاب بالتحليل والعرض٬ الناقد الفني محمود عبد الشكور٬ والكاتب إيهاب الملاح.



يشار إلى أن "سعيد شيمي" أحد أهم مديري التصوير السينمائي في العالم العربي، ولد عام 1943 في حي عابدين في القاهرة، وربطته صداقة عميقة بمحمد خان منذ أن كانا في طفولتهما، وعشق السينما والتصوير منذ طفولته، فصور أول أفلامه على شريط 8 مللي وهو في العشرين من عمره، وتخرج في المعهد العالي للسينما، واشترك كمتطوع في تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وهو أول من صور سينمائيًا تحت الماء في العالم العربي.