القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

الثقافة
الخميس 28/مارس/2019 - 01:24 ص

الليلة.. مدير التصوير"سعيد شيمى" بضيافة مركز تويا

الليلة.. مدير التصويرسعيد
الليلة.. مدير التصوير"سعيد شيمى" بضيافة مركز تويا
نضال ممدوح
dostor.org/2569241


تعقد بمركز تويا الثقافي في المعادي٬ في السادسة مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع الجزء الثاني من كتاب خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى٬ لمدير التصوير السينمائي الكبير سعيد شيمي، ويحمل الجزء الثاني عنوان "انتصار للسينما".

ويتناول الكتاب بالتحليل والعرض٬ الناقد الفني محمود عبد الشكور٬ والكاتب إيهاب الملاح.

يشار إلى أن "سعيد شيمي" أحد أهم مديري التصوير السينمائي في العالم العربي، ولد عام 1943 في حي عابدين في القاهرة، وربطته صداقة عميقة بمحمد خان منذ أن كانا في طفولتهما، وعشق السينما والتصوير منذ طفولته، فصور أول أفلامه على شريط 8 مللي وهو في العشرين من عمره، وتخرج في المعهد العالي للسينما، واشترك كمتطوع في تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وهو أول من صور سينمائيًا تحت الماء في العالم العربي.

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 4 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 4 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 5 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

بيان جديد من "المهن الموسيقية" حول أزمة شيرين عبد الوهاب

«الدستور» تحقق: لماذا تعثر «التابلت» فى أول اختبارات الثانوية التراكمية؟

وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومى الأمريكى

أول رد من "كهربا" على أزمته مع رئيس الزمالك

ads
الأكثر قراءة

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

"كهربا" يكشف حقيقة مشاجرته مع رئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

مدرب منتخب مصر يوضح الفارق بين مباراتى النيجر ونيجيريا

"كهربا" يكشف حقيقة مشاجرته مع رئيس الزمالك

"باتو" يعود لصفوف ساولو باولو البرازيلى

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

"كهربا" يكشف حقيقة مشاجرته مع رئيس الزمالك

كشكول

أستاذ بإعلام القاهرة يطالب بعقد اختبارات القدرات لأقسام "آداب ونوعية"

المرسي: اختبار القدرات لتحسين نوعية طلاب الإعلام بالجامعات

أساتذة الاقتصاد المنزلى يلقون محاضرات لأطفال معاهد طنطا الأزهرية

تغيير مواعيد امتحانات الماجستير بـ"طب" الأزهر

دراسات "الزقازيق" تطلق أول دورة حاسب ألى لأصحاب القدرات الخاصة

الأمصار

إيطاليا: مجموعة من المهاجرين تختطف سفينة شحن قبالة سواحل ليبيا

بومبيو: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يساعد عملية السلام

أول رد من كهربا على أزمته مع مرتضى منصور

ترامب يحذر روسيا لوقف التدخل بفنزويلا

مواطنة تحاول ضرب الرئيس الإيراني "فيديو"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

نصبة شاى فى "قصر الشوق"

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎