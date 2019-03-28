الليلة.. حفل توقيع رواية "لعبة الخيول الخشبية" بمركز دوار

تعقد بمركز دوار الثقافي بوسط القاهرة٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ جلسة نقاشية وحفل توقيع رواية "لعبة الخيول الخشبية" للكاتب أحمد الزناتي، والصادرة مؤخرًا عن دار كيان للنشر والتوزيع، ويدير الجلسة دكتور ياسر علام، الكاتب والناقد المسرحي والمحاضر بأكاديمية الفنون.



يشار إلى أن "الزناتي" هو كاتب مصري ومترجم، صدرت له عدة أعمال، حصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي في الرواية 2017 عن "البساط الفيروزي"، وجائزة هيئة قصور الثقافة المصرية 2017 عن رواية ماضي، صدر له كتابان مقالات أدبية عن أحد دور النشر العربية.